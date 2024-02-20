Поезд, из вагонов которого рассыпали зерно на железную дорогу польские фермеры, должен был ехать в Германию, а не Польшу.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

УЗ отмечает, что в Польшу зерно Украина не возит в соответствии с решением от апреля 2023, а только транзитом в другие страны.

Поляки высыпали зерно из двух грузовых вагонов. Сейчас на станции находятся в ожидании перегрузки около 40 вагонов с продовольствием. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал действия поляков "очередной политической провокацией", которая направлена "на раскол между нашими народами".

Напомним, польские фермеры высыпали украинское зерно из грузового вагона и заблокировали железную дорогу около пункта пропуска "Медика-Шегини". После приезда полиции проезд железной дороги разблокировали.

Мы также публиковали кадры, на которых польские фермеры стали блокировать идущие из Украины товарные поезда. Также в пабликах появилось фото, где можно заметить, что протестующие доставили к железной дороге сельскохозяйственную технику.

Фермеры выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты Евросоюза". Позицию Еврокомиссии по данному вопросу они называют "безответственной".