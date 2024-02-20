Польские фермеры засыпают украинским зерном из грузового вагона железную дорогу около пункта пропуска "Медика-Шегини".

Об этом сообщают журналисты "Суспильне Львов".

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", — говорит соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

Он добавил, что они делают это из-за эмоций.

После приезда полиции проезд железной дороги разблокировали.

С утра они начали протест, один из участником заявил "я не поддерживаю украинцев. Это Польша, а не Брюссель".

Напомним, польские фермеры заявили, что полностью заблокируют границу с Украиной. Организаторы протестов сообщили, что будут блокировать не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Мы также публиковали кадры, на которых польские фермеры стали блокировать идущие из Украины товарные поезда. Также в пабликах появилось фото, где можно заметить, что протестующие доставили к железной дороге сельскохозяйственную технику.

Фермеры выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты Евросоюза". Позицию Еврокомиссии по данному вопросу они называют "безответственной".