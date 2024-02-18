Польские фермеры начали блокировать железнодорожные товарные составы, которые идут из Украины.

Соответствующие видео распространили телеграм-каналы.

Также в пабликах появилось фото, где можно заметить, что протестующие доставили к железной дороге сельскохозяйственную технику и вывесили плакаты, на одном из которых была надпись: "Валите домой, неблагодарные с@чьи дети".

Напомним, 13 февраля сообщалось, что польские фермеры собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также железнодорожные узлы и порты. Также границу с Украиной блокируют не только фермеры, но и дальнобойщики, которые против льготных условий ЕС для фур из Украины.

Фермеры выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты Евросоюза". Позицию Еврокомиссии по данному вопросу они называют "безответственной".

В свою очередь правительство Польши неизменно заявляет, что фермеров можно понять, и на протесты их толкает "отчаяние".

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