Польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве.

Протестующие фермеры пригнали свои тракторы в центр города, жгли костры, бросали петарды и перекрывали дороги.

Соответствующие видео публикуют телеграм-каналы.

Один из главных митингующих Давид Кухарек заявил, что все это не привело к тому, что с ними хочет кто-то разговаривать.

Напомним, на днях в Польше начались забастовки местных фермеров. Тракторы перекрывают дороги. Также протестующие заблокировали движение через границу.

Фермеры выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты Евросоюза". Позицию Еврокомиссии по данному вопросу они называют "безответственной".

Ранее мы писали, что в результате блокады польскими фермерами польско-украинской таможни на двух КПП - "Ягодин - Дорогуск" и "Медыка - Шегини" - застряли 2 540 грузовиков. Как утверждают украинские водители, время ожидания в очереди постоянно увеличивается.

Также польские фермеры собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также ж/д узлы и порты.