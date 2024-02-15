Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю провести срочные переговоры с польским премьером Дональдом Туском по разрешению конфликта на границе между украинскими перевозчиками и польскими фермерами.

В свою очередь Денис Шмыгаль сегодня уже заявил, что провел телефонный разговор с Дональдом Туском о ситуации на границе.

"Указал на неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима. Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам. В то же время объем импорта из России и третьих стран, в частности зерновых, в ЕС растет. Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску российской продукции на европейский рынок", – написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее появилось видео, как польские фермеры срезают замки на украинских зерновозах, чтобы из них высыпалась пшеница.

После этого в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе. По данным следствия, было высыпано зерно из трех фур в Дорогуске. Материалы будет переданы в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.

После этого инцидента министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за случай с рассыпанным украинским зерном польскими фермерами на границе.