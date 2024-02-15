Украинские водители, которые из-за блокады полько-украинской таможни застряли в Польше, устроили акцию протеста в польском городе Перемышль.

Украинские водители на одной из дорог города ходят по кругу по пешеходному переходу, таким образом блокируют движение транспорта.

Напомним, что сегодня украинские перевозчики не будут полностью блокировать границу с Польшей, но будут останавливать некоторые грузовики.

Также мы писали о том, что после блокады польскими фермерами у двух КПП застряли больше 2,5 тысячи фур.

А также, что украинские перевозчики анонсировали зеркальную блокаду польским фурам.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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