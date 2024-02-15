Украинские перевозчики не будут сегодня полностью блокировать границу с Польшей.

Об этом заявил один из организаторов акции Виталий Куценко.

По словам украинских перевозчиков, одна из основных целей акции - это чтобы польские перевозчики, когда возвращались в Польшу, стояли в очереди так же, как украинцы, а не объезжали ее.

"Когда польские перевозчики начали блокировать украинскую границу, они требовали, чтобы им разрешили не стоять в очереди по возращению в Польшу вместе с украинскими перевозчиками, и украинская власть им это разрешила. Но несмотря на это, они продолжают блокировать наши грузовики в Польше",- заявил в комментарии "Стране" представились украинской транспортной компании.

По его словам, 90% польских перевозчиков везут в Украину товар, а обратно возвращаются пустыми.

"По возвращению полякам приходилось стоять в очереди по несколько дней или недель, чтобы вернуться в Польшу. Из-за этого они несли убытки. Они начали требовать, чтобы их пропускали без очереди, им это разрешили, но сейчас они начали блокировать наши машины и мы приняли решение блокировать польские грузовики, которые пытаются объехать очередь", - рассказывает украинский перевозчик.

Сегодня 15 украинских грузовиков и еще около 20 легковых авто заблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", сообщает "Суспильне Луцк".

Ранее мы писали о перспективе украинской зеркальной блокады.

А также, что польские перевозчики сняли блокаду с пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".