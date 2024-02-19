Фуры с военной помощью Украине уже три дня стоят на польской границе из-за блокады, организованной польскими фермерами.

Об этом сообщил украинский волонтёр Назар Смык на своей странице в Х.

"Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают е@аные польские селюки. На данных фото - грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции", - пишет Смык.

Напомним, сегодня стало известно, что польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной.

"Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам", - говорится в сообщениях протестующих.

Мы также сообщали, что в The New York Times подтвердили, что блокада на украинской границе привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

"Чтобы блокировать границы страны во время полномасштабного вторжения, они должны быть полностью оторваны от реальности, и таким образом они также омывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи", - прокомментировал действия поляков украинский военный.