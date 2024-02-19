Украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады польскими фермерами украинской границы, с самого утра 19 февраля заблокировали трассу перед польским городом Дорогуск, возле которого находится КПП "Дорогуск-Ягодин".

Водители ходят по кругу по пешеходному переходу и таким образом блокируют движение транспорта.

На месте также дежурят польские правоохранители.

Напомним, на днях украинские перевозчики пообещали зеркальную акцию протеста для польских коллег, которые ездят в Украину. Сообщалось, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы.

В частности, в польском городе Перемышль украинские водители недавно ходили по кругу на пешеходном переходе на одной из городских дорог, блокируя движение транспорта.

Ранее польские фермеры заявили, что собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также железнодорожные узлы и порты.

Накануне появилось видео, как польские фермеры начали блокировать железнодорожные товарные составы, которые идут из Украины.