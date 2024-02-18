Польша, блокируя украинское зерно, пропускает российское куда в больших объемах. Об этом заявила глава департамента сбора и мониторинга дезинформации ЦПД Алина Бондарчук.

"Сколько ввезено российского зерна в Польшу за период 2022-2023 года? 12 миллионов тонн. Сколько ввезла Украина миллионов тонн? 4,3. Значит простой математикой высчитываем, что украинское зерно и наши четыре миллиона Польше стоят поперек горла. А 12 миллионов российских просто проходят транзитом и все окей. Нигде не блокируется", - рассказала Бондарчук.

Она предположила, что акции фермеров в Польше финансирует Кремль.

Отметим, что правительство Польши неизменно заявляет, что фермеров можно понять, и на протесты их толкает "отчаяние".

Напомним, что границу с Украиной блокируют не только фермеры, но и дальнобойщики, которые против льготных условий ЕС для фур из Украины.

Ранее в Польше объявили о намерении ужесточить контроль на границе с Украиной. Также собираются активизировать проверки товаров, которые едут из Украины.

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