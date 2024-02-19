Польские фермеры с завтрашнего дня намерены полностью заблокировать границу с Украиной.

Об этом в соцсетях пишут организаторы протестов.

"Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам", - говорится в их сообщении.

А с завтрашнего дня украинские перевозчики будут протестовать на трёх пограничных КПП одновременно.

Об этом "Стране" сообщил представитель одной из украинских транспортных компаний.

"Акции протеста начнутся в 12:00 на КПП Рава-Русская - Гребенне, Краковец - Корчева, Шегени - Медика. Протест продлится до 15 марта или до полной разблокировки украинской границы польскими протестующими. Мы будем требовать, чтобы польские фуры, которые возвращаются в Польшу, стояли в общей очереди с украинскими фурами. А так как поляки наши фуры запускают по одной в час, то, соответственно, и стоять польские перевозчики будут как и наши по 2-3 недели. На въезд в Украину блокировать польские грузовики мы не будем", - постановили украинские перевозчики.

Накануне появилось видео, как украинские водители перекрыли дорогу перед польским Дорогуском.

Мы также публиковали кадры, на которых польские фермеры стали блокировать идущие из Украины товарные поезда.