По состоянию на утро 17 февраля польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска. В очереди на въезд в Украину около 3,3 тысяч грузовиков.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"По состоянию на утро, сегодня, в очередях по ту сторону границы, в направлении нашего государства, в совокупности по этим шести направлениям, находится где-то 3300 грузовых транспортов", - рассказал Демченко.

По его утверждениям, имеется также множество грузовиков, ожидающих выезда из Украины. Однако благодаря сервису "єЧерга" водителям не обязательно находиться физически на границе, они могут находиться в более удобных местах, ожидая пересечения границы.

Самая большая очередь на пункте пропуска "Краковец" - около 1600 грузовиков, а также по направлению пункта пропуска "Ягодин" - около 550 грузовиков, добавил Демченко.

Напомним, вчера польские фермеры с утра заблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Краковец - Корчева".

Ранее украинские водители устроили ответную акцию протеста в польском Перемышле - на одной из дорог города они непрерывным потоком ходили туда-сюда по пешеходному переходу, блокируя таким образом движение транспорта.