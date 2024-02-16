Польские фермеры с утра заблокировали движение украинских фур через пункт пропуска "Краковец - Корчева".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом движение блокируется и на въезд в Польшу, и на выезд.

К настоящему времени на территории Польши по направлению в Украину стоит очередь примерно из 1730 грузовиков.

Ранее украинские водители устроили ответную акцию протеста в польском Перемышле - на одной из дорог города они непрерывным потоком ходили туда-сюда по пешеходному переходу, блокируя таким образом движение транспорта.

Мы также сообщали, что украинские перевозчики не будут полностью блокировать границу с Польшей, но будут останавливать некоторые грузовики.

По словам украинских перевозчиков, одна из основных целей акции - чтобы польские перевозчики, когда возвращались в Польшу, стояли в очереди так же, как украинцы, а не объезжали заслон.

"Когда польские перевозчики начали блокировать украинскую границу, они требовали, чтобы им разрешили не стоять в очереди по возращению в Польшу вместе с украинскими машинами, и украинская власть им это разрешила. Но несмотря на это, они продолжают блокировать наши грузовики в Польше",- заявил в комментарии "Стране" представились украинской транспортной компании.