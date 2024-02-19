Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 19 февраля.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал блокаду украинской границы польскими фермерами. "Происходящее на нашей западной границе – границе с Польшей – нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, которых беспокоит судьба Европы", – заявил Зеленский. Рассказал о своей поездке в Харьковскую область, на Купянское направление. По словам президента, на нескольких участках положение тяжелое, дефицит артиллерии. Сообщил о конференции по восстановлению Украины в Японии, на которой находится премьер-министр Денис Шмыгаль. Уже есть десятки договоренностей.

Напомним, польские фермеры заявили, что с завтрашнего дня намерены полностью заблокировать границу с Украиной. В свою очередь украинские перевозчики будут протестовать на трёх пограничных КПП одновременно.

Также сообщалось, что фуры с военной помощью Украине уже три дня стоят на польской границе из-за блокады, организованной польскими фермерами.