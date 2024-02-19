Япония предоставит Украине помощь на 12,1 миллиарда долларов, "включая объявленный и реализованный объем".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с японским коллегой Фумио Кисидой.

"Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд долларов, который получим до конца этого месяца", - написал Шмыгаль.

Также премьеры Украины и Японии договорились начать переговоры по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций и подписали 56 документов.

В частности, стороны подписали конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, договоренность о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры, предоставление Украине гранта на быстрое восстановление, сотрудничество в аграрной сфере.

Денис Шмыгаль провел встречу с Фумио Кисидой. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Напомним, ранее в Верховной Раде заявили, что поступление в госбюджет Украины 390 миллионов долларов от Японии стало единственной помощью, которую Киев получил от зарубежных партнёров в январе.

Также мы писали, что Япония передаст Украине 37 миллионов долларов на системы обнаружения беспилотников.