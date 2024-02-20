Сегодня утром начался митинг польских фермеров, которые собирались полностью перекрыть границу с Украиной.

Видео публикуют телеграм-каналы.

"Я не поддерживаю украинцев. Это Польша, а не Брюссель" - заявил участник акции.

Напомним, ранее польские фермеры заявили, что полностью заблокируют границу с Украиной. Организаторы протестов сообщили, что будут блокировать не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Вчера украинский волонтёр Назар Смык сообщил, что фуры с военной помощью Украине уже три дня стоят на польской границе из-за блокады, организованной польскими фермерами.

Мы также публиковали кадры, на которых польские фермеры стали блокировать идущие из Украины товарные поезда. Также в пабликах появилось фото, где можно заметить, что протестующие доставили к железной дороге сельскохозяйственную технику.

Фермеры выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты Евросоюза". Позицию Еврокомиссии по данному вопросу они называют "безответственной".