Польские протестующие заблокировали железную дорогу на границе с Украиной, высыпав на нее строительный хлам.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

На действия протестующих отреагировали в Главном управлении разведки Украины. Его представитель Андрей Юсов обвинил польских фермеров в ксенофобии и "оправдании геноцида".

"Любое надругательство над зерном и хлебом для народа, пережившего Голодомор, - это сознательное, публичное проявление ксенофобии и оправдание геноцида против украинцев. Допускать и терпеть подобные отвратительные поступки просто невозможно", - написал Юсов В Фейсбуке.

Напомним, ранее польские фермеры высыпали украинское зерно из грузового вагона и заблокировали железную дорогу около пункта пропуска "Медыка - Шегини". После приезда полиции проезд по железной дороге разблокировали. Один из организаторов акции заявил, что ее участники сделали это на эмоциях.

В свою очередь "Укрзализныця" рассказала, что поезд, из вагонов которого рассыпали зерно на железную дорогу польские фермеры, должен был ехать в Германию, а не Польшу. Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал действия поляков "очередной политической провокацией", которая направлена "на раскол между нашими народами".

Ранее польские фермеры анонсировали, что полностью заблокируют границу с Украиной. Организаторы протестов сообщили, что будут блокировать не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Также сообщалось, что польские фермеры начали блокировать не только украинскую границу, но и автобаны. На КПП поляки не пропускают автомобили в обе стороны - даже гражданские. На некоторых пунктах пропуска грузовики стоят уже по 230 часов.