Украинские перевозчики сообщают, что польские фермеры начали блокировать не только украинскую границу, но и автобаны.

На КПП поляки не пропускают автомобили в обе стороны - даже гражданские.

На некоторых пунктах пропуска грузовики стоят уже по 230 часов.

На железной дороге поляки высыпали зерно из вагонов. Один из организаторов протеста заявил, что "люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские".

Ранее украинские водители сообщили, что польские фермеры начали полную блокаду украинской границы. Из-за блокады начали расти цены на перевозки. Если две недели назад за доставку из Гданьска в Киев платили 1500-2000 тысячи евро, то сейчас цены достигают более 4000 тысяч евро и продолжают расти.

А вчера украинский волонтёр Назар Смык сообщил, что фуры с военной помощью Украине уже три дня стоят на польской границе из-за блокады, организованной польскими фермерами.

Напомним, ранее польские фермеры заявляли, что выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты ЕС".