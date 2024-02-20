Польские фермеры начали полную блокаду украинской границы.

Об этом сообщают украинские водители.

"Раньше они пропускали по одному грузовику каждый час, а сегодня заблокировали границу полностью", - говорит перевозчик.

На фото - КПП Рава-Руська - Гребенне.

Из-за блокады начали расти цены на перевозки. Если две недели назад за доставку из Гданьска в Киев платили 1500-2000 тысячи евро, то сейчас цены достигают более 4000 тысяч евро и продолжают расти.

Напомним, польские фермеры заявили, что полностью заблокируют границу с Украиной. Организаторы протестов сообщили, что будут блокировать не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Сегодня утром польские протестующие устроили митинг.

А около пункта пропуска "Медика-Шегини" польские фермеры высыпали украинское зерно из грузового вагона железную дорогу. Один из организаторов протеста заявил, что "люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские".

После приезда полиции проезд железной дороги разблокировали.