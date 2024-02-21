Автогаз может подорожать на три гривны за литр из-за польской блокады границы, но дефицита не прогнозируют.

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн в комментарии "Укринформу".

"По сжиженному газу ожидаем подорожание. Но, если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", - сказал Куюн.

Из-за блокады поставщикам приходится объезжать польский участок границы через Словакию или Румынию.

"Этот круг будет стоить нам примерно до 3 грн на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом", - сказал эксперт.

С бензином и дизелем таких проблем нет, их возят по железной дороге, которую поляки пока не блокируют.

Однако топливо может подорожать еще на 2 гривны за литр из-за атак хуситов в Красном море.

Напомним, вчера польские фермеры начали полную блокаду украинской границы, также они перекрыли автобаны. На КПП поляки не пропускали автомобили в обе стороны - даже гражданские.

Кроме того, вчера польские протестующие заблокировали железную дорогу на границе с Украиной, высыпав на нее строительный хлам.