Топливо в Украине может в ближайшее время подорожать еще на 2 гривни за литр.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона.

Подорожание связано с атаками йеменских хуситов на гражданские судна в Красном море, из-за чего начала расти закупочная стоимость топлива: с 77 долларов за баррель в начале года до 83 долларов сейчас.

"Мы видим, что уже пару недель сети эконом-сегмента начали подтягивать цены, каждый день на 20-50 копеек. Пока нет предпосылок говорить о трагедии, но в пределах двух гривен за литр цена может вырасти в течение 2-3 недель", - сказал эксперт.

Напомним, еще в середине января агентство Bloomberg сообщало, что боевые действия в Красном море начинают нарушать мировую логистику. Так, в отдельных регионах уже наблюдаются проблемы с поставками продуктов, и есть угроза, что поднимутся цены на ряд продуктов в Европе.

Ранее газета The Guardian писала, почему так важно судоходство через Красное море, которое остановили хуситы.

"Все, от стоимости бензина на заправке до наличия новейших электронных устройств, во многом зависит от безопасности узкого водного пролива шириной всего 20 миль между Джибути и Йеменом: Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы обстреливают суда на этом водном пути", - говорилось в материале.