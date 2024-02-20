Президент Польши Анджей Дуда не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны.

Об этом польский лидер заявил в интервью "Украинскому радио".

"Блокировка границы - это не решение правительства Польши, это не решение какой-либо польской власти. Это - решение, принятое фермерами и фермерскими организациями", - сказал Дуда.

"Фермеры попросту боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынок стран Европейского Союза. Они боятся этого. Они считают, что это надо контролировать, потому что опасаются за своё существование. Трудно не понимать, что они борятся за свои средства к существованию", – сказал Дуда.

Нафоне сказанного президент Польши добавил, что власти страны пытаются решить проблему с блокадой украинской границы.

Ранее польский министр Секерский извинился за случай, когда польские фермеры на границе вскрыли украискую фуру и высыпали из неё зерно.

Он отметил, что это произошло в эмоциональном порыве в условиях сложной экономической ситуации.

"<...>Мы хотим определить условия торговли, которые ограничили бы поступления товаров, что нарушают стабильность агропродовольственных рынков", - отметил Секерский.

Мы также сообщали, что президент Польши Дуда считает правильным решением запрет на импорт украинской агропродукции.