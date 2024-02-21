Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к полякам из-за блокады границы, в котором пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьера Дональда Туска встретиться на границе до 24 февраля, чтобы решить спорные вопросы.

"Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. В ближайшие дни у нас есть шанс это сделать", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас наблюдается "чрезмерная и несправедливая политизация", из-за которой совместные достижения "могут начать рассыпаться".

Также Зеленский призвал принять участие в этой встречи и представителей Еврокомиссии.

Напомним, сегодня Зеленский провел совещание по блокировке на польской границе.

Ранее Дуда не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны. По его словам, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынок стран Европейского Союза и "борятся за свои средства к существованию".