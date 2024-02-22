Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать "план Б" для своих войск. "Нет плана Б", - говорится в заголовке статьи.

Об этом он сообщил в интервью Fox News. Цитаты президента пока нет, доступен лишь анонс интервью

Под "планом Б", вероятно, подразумеваются переговоры. Поскольку цитаты президента, которые приводит Fox News, касаются необходимости поставок оружия с Запада и отказа признать военные успехи россиян.

Касательно американской помощи он заявил, что она является "критичной". Он призвал Запад "быть быстрее, избавиться от всей бюрократии, иначе у нас не будет никакого шанса".

По мнению Зеленского, при достаточной поддержке Украина сможет в конечном итоге отбросить войска РФ и сесть за стол переговоров с "сильной рукой", говорит журналист, взявший интервью.

Президент также отрицает, что война повернулась в пользу РФ.

"За последние два года мы деоккупировали Харьковскую область, разблокировали Черное море. Прошлый год был тяжелый, но была сделана хорошая работа. Россия же захватила только это (Авдеевку), но зачем?", - заявил Зеленский.

По данным Bloomberg, война в Украине разворачивается в пользу Путина после нескольких месяцев тупика. И пока Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, "Россия продвигается вперед на востоке Украины", пишет издание, напоминая о захвате Авдеевки. После чего "настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились".

Также генсек НАТО намекнул, что Украина, получив самолеты F-16, сможет наносить удары по территории РФ.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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