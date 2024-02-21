У россиян "нет сил" для захвата Донецкой и Луганской областей в этом году.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова.

Глава ГУР признал, что ВСУ из-за нехватки оружия и личного состава сейчас находятся в тяжелом положении, "но у России тоже есть проблемы".

Буданов заявляет, что войска РФ слабо обучены, снарядов и танков они тратят больше, чем производят, также у россиян явная, по мнению Буданова, нехватка ракет.

"В последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились", - цитирует его WSJ.

Издание добавляет, что описанный Будановым сценарий является "оптимальным" для Запада, со слов чиновников и экспертов. Если Украина сможет в текущем году провести оборону и восстановить силы, то в 2025 году ВСУ могли бы снова перейти в контрнаступление.

Ранее New York Times сообщал, что захват Авдеевки позволяет армии РФ высвободить силы для атак на Угледар.

По информации CNN, российская армия наращивает группировку в Запорожской области. По оценкам некоторых аналитиков, собраны силы в 50 тысяч российских военнослужащих.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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