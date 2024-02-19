Россия собирает "огромное количество войск" около линии фронта в Запорожской области.

Об этом пишет CNN со ссылкой на российские и украинские источники.

Сообщается о массированном наращивании сил российских войск примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

По оценкам некоторых аналитиков, собраны силы в 50 тысяч российских военнослужащих.

"Это происходит на фоне того, что российские войска стремятся усилить свое преимущество на восточном фронте после поднятия своего флага в Авдеевке", – пишет CNN.

Напомним, со вчерашнего дня идут сообщения о начале наступления российских войск в районе Работино. В частности, украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска смогли войти в Работино Запорожской области. При этом по данным Deep State, после прорыва большая часть наступавших была ликвидирована.

Перед этим Силы обороны сообщили, что украинские войска отбили наступление россиян на Запорожском направлении.

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