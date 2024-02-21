Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с МВФ о предоставлении $900 млн.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, Киев рассчитывает достичь соглашения с сотрудниками МВФ уже в четверг.

Этот транш может стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Украины после грантов и кредитов ЕС, пишет агентство.

Также в НБУ сообщили, что глава банка Андрей Пышный отбыл с рабочим визитом в Варшаву, где присоединится к команде Нацбанка, которая работает в столице Польши с 17 февраля в составе украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ежеквартальных пересмотров. В декабре 2023 года Украина успешно прошла второй пересмотр программы, в рамках которой уже получено три транша общим объемом около 4,5 млрд долларов.

"При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш в размере почти 890 млн долларов, а общая сумма полученного финансирования вырастет до 5,4 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Недавно в МВФ завили, что Украина нуждается в 42 миллиардах долларов внешнего финансирования в этом году.

Между тем в СМИ писали, что промедление США с выделением помощи Киеву ставит под угрозу финансирование Украины от МВФ.