Украина нуждается в 42 миллиардах долларов внешнего финансирования в этом году.

Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью CNBC.

"Скажу прямо: Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налоги на 36% ВВП. Я не много знаю стран, которые способны на такое даже без войны", – сказала Георгиева.

Также она подчеркнула, что Украине удалось снизить инфляцию с 27% до 5% и восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%.

В нынешнем году Украина получила только 390 миллионов долларов от Японии. Эти средства были переданы Токио в рамках проектов Всемирного банка, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства Украины.

Также 1 февраля было принято решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро, но на четыре года, до 2027-го. То есть в среднем получается по 12,5 миллиардов евро в год.

Брюссель планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на 50 миллиардов в марте, сообщила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.