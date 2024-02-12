В понедельник, 12 февраля, в Киев прибыли представители Международного валютного фонда (МВФ). В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы экономической политики Украины и вызовы, стоящие перед экономикой.

Об этом заявил Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине, передает "РБК-Украина".

"Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями властей Украины и другими партнерами", - говорится в заявлении.

Также планируется, что 13 февраля команда МВФ также примет участие 13 февраля в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого фондом. На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться "приоритеты усиления способностей Украины и поддержка МВФ этой важной задачи".

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в рамках третьего пересмотра поддерживаемой Международным валютным фондом программы расширенного финансирования.

Напомним, в середине декабря Украина получила ранее одобренный очередной транш от МВФ по программе расширенного финансирования почти на 900 млн долларов.

Также в МВФ призвали срочно провести финансирование Украины, поскольку без помощи она сможет обойтись "пару месяцев"