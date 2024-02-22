Генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив самолеты F-16, сможет наносить удары по территории РФ.

По крайней мере, такой намек читается в интервью радиостанции RFE/RL в Брюсселе, которое цитирует "Радио Свобода".

"По словам Столтенберга, каждый союзник будет сам решать, поставлять ли Украине F-16, и у союзников разная политика. Но в то же время, по его словам, война в Украине является агрессивной войной, и Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины", - говорится в материале.

На вопрос, когда Украина сможет использовать истребители F-16, Столтенберг ответил, что не может сказать точно. При этом отметил, что все союзники Украины хотят этого как можно скорее, но эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты и технический персонал будут хорошо подготовлены.

"Поэтому, я думаю, мы должны прислушаться к военным экспертам относительно того, когда именно члены Альянса будут готовы доставлять F-16. Чем быстрее, тем лучше", - сказал генсек НАТО.

При этом в видеоверсии интервью упоминания об F-16 нет.

Напомним, накануне телеканал CNN сообщал, что первые четыре украинских пилота F-16 закончат обучение к лету. Речь идет о группе, которая осваивает самолеты в штате Аризона, где базируется 162-й авиаполк Нацгвардии США.

Между тем, как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Украина ведет подготовку инфраструктуры по использованию F-16 исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.