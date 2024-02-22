Война в Украине после нескольких месяцев тупика разворачивается в пользу Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

"Россия вернула себе инициативу на фронте и поставила Владимира Зеленского в невыгодное положение", - пишет агентство.

Оно сообщает, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и оружие, а политические распри в западных столицах задерживают поставки и помощь.

И пока Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, "Россия продвигается вперед на востоке Украины", пишет издание, напоминая о захвате Авдеевки. После чего "настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились".

Ранее мы писали о том, что офицер ВСУ заявил, что армия России наступает по многим направлениям и не намерена останавливаться.

Также мы писали о том, что ВСУ назвали "фейком" информацию The New York Times, что при выходе из Авдеевки в плен попали до 1000 военных.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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