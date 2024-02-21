С момента начала российского вторжения, ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Бахмуте, ни в Авдеевке почти не было фортификационных укреплений.

Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в Фейсбуке.

"Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчётах иначе, конечно", - написала она.

По словам Безуглой, обустраивать позиции "как-то системно" пытались только в Бахмуте.

"Но получилось несистемно, например, когда наши отходили на восточном берегу города (за рекой Бахмуткой), то становились за укреплениями, а не на подготовленных рубежах", - рассказала она.

Нардеп утверждает, что в Бахмуте укреплённые боевые позиции соорудили на "западном въезде в город, чтобы начальство видело". При этом россияне наступали с востока.

Безуглая пишет, что в Бахмуте на ликвидацию российского прорыва с востока отправили неопытную бригаду, и никто из военного руководства в ней не побывал.

"Ни начштаба батальона, ни комбриг, ни генерал туда ни разу не ездили. Не имели пространственного реального представления, но посылали людей в бой", - заявляет нардеп.

Ранее Безуглая раскритиковала командующего Зубанича, назвав его "генералом-мясником".

Мы также сообщали, что Безуглая раскритиковала тогдашнего главкома Залужного после его заявления о профессионализме уволенных Зеленским начальников ТЦК.