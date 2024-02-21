Россияне наступают по многим направлениям и не намерены останавливаться. Они могут зайти в ближайшее время в город Днепр, если не принимать серьезные решения.

Об этом в телеэфире заявил офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук.

"У них такая же тактика, как и в Мариуполе, Бахмуте и Авдеевке. Они используют огромное количество техники, артиллерии, FPV-средств, а также не жалеют живую силу", - сказал Ращук.

Ранее сегодня военный корреспондент ТСН заявила, что в Угледаре Донецкой области ВСУ рискуют оказаться в клещах, а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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