При отступлении украинской армии из Авдеевки до тысячи украинских солдат могли попасть в плен к российским военным.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки самих украинских военных и высокопоставленных западных чиновников.

Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорили журналисты, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, пишет газета, находят эту оценку точной.

По словам собеседников NYT, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением.

Однако, западные чиновники считают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно. Ситуация, как пишет издание, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трёх сторон.

Кроме того, как рассказали украинские военнослужащие изданию, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя.

Спикер группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, но признал, что "определенное количество" солдат пропало без вести.

Известно, что на заключительном этапе выхода военных из Авдеевки под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попали в плен.

Об этом сообщает командующий ОСУВ "Таврия" генерал Тарнавский.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест по поводу раненных украинских военных, взятых в плен на опорном пункте "Зенит" южнее Авдеевки, которых, как вчера заявила 110-я бригада ВСУ, затем расстреляли россияне.