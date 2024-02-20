Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест по поводу раненных украинских военных, взятых в плен на опорном пункте "Зенит" южнее Авдеевки, которых, как вчера заявила 110-я бригада ВСУ, затем расстреляли россияне.

Об этом он сообщает на своей страницы в Telegram.

Лубинец заявил, что когда "Зенит" окружили, командование связалось с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с РФ, "для оказания помощи тяжелораненым безоружным военным".

РФ, как заявил Лубинец, согласилась их эвакуировать, оказать помощь и потом обменять.

"Что случилось после этих договоренностей мы увидели на обнародованном врагом видео. Семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. Относительно шестого бойца информация пока не подтверждена", - пишет Лубинец.

Напомним, вчера 110-й бригада ВСУ заявила, что ее раненых бойцов, которых по приказу командования оставили в укрепрайоне "Зенит" в Авдеевке после отхода оттуда украинских сил, расстреляли россияне.

На днях россияне расстреляли двух украинских военнопленных на участке 10-й бригады северо-восточнее Веселого.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.