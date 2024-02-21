В Угледаре Донецкой области ВСУ рискуют оказаться в клещах, а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения.

Об этом написала в Фейсбуке военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

"...Один батальон одной бригады уже может становиться в круговую оборону. А это несколько сотен наших солдат. Потому что враг вокруг них. Потому что фланги просели и соседние наши подразделения их не удержали. Потому что у врага сил больше", - сказано в посте журналистки.

Кириенко призвала оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия" "раздуплиться" и построить на проблемном участке как можно скорее вторую линию обороны. А Курахово - "приготовиться".

"Штурмовые е@ейшие. Колонны техники с двух направлений идут на наши силы. Хорошо, что наши успели немного накопить снарядов и раздобыть пополнение людьми. Этому направлению зря не уделяли достаточно внимания. Если оккупанты там продвинутся, то мы будем иметь еще один Бахмут/Авдос. Только это будет Угледар", - пишет Кириенко.

Между тем россияне объявили о захвате села Победа на кураховско-марьинском направлении и о продвижении в Новомихайловке.

Позавчера The New York Times написала, что после захвата Авдеевки у российских войск высвобождаются силы для атак на Угледар.

Однако сегодня западная пресса со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова сообщила, что у россиян "нет сил" для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей в этом году.