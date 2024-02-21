Вооруженные силы Украины назвали "фейком" информацию The New York Times, что при выходе ВСУ из Авдеевки в плен попали до 1000 военных.

Об этом заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"Нас неприятно удивила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован, и казалось, что все логично должно стать на свои места. Но, к сожалению, не знаю - сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований. Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно не состоятельны, потому что нет таких людей и это не фактаж", - сказал Лиховой.

Хотя и подтвердил, что "некоторое количество военнослужащих" не вышло на связь после вывода войск, но это не сотни человек.

Отметим, что россияне в последние дни опубликовали несколько видео, как заявляется, с пленными украинцами из Авдеевки. На них видны десятки пленных. Но не сотни и не тысячи.

К слову, похожая ситуация была во время отступления российских войск с правого берега в Херсонской области. После него было много слухов и информации о многих тысячах россиян, которые якобы не успели уйти и остались на правом берегу. Но, за исключением единичных случаев, никаких пленных с тех пор представлено не было.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что на заключительном этапе выхода военных из Авдеевки под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест по поводу раненых украинских военных, взятых в плен на опорном пункте "Зенит" южнее Авдеевки, которых, как заявила 110-я бригада ВСУ, затем расстреляли россияне.