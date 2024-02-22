Что происходит на фронте 22 февраля. Утренняя сводка Генштаба ВСУ
Утром 22 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Купянском направлении, враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.
На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских окупантов в районах населенных пунктов Клищиевка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.
На Марьинском направлении в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы.
На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.
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