Утром 22 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



На Купянском направлении, враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских окупантов в районах населенных пунктов Клищиевка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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