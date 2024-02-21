На встрече с фракцией "Слуги народа" президент заявил, что воюющим на передовой военнослужащим нужно поднимать денежное довольствие до 200 тысяч гривен в месяц.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник во фракции.

Также Владимир Зеленский сообщил, что сейчас проходит аудит в ВСУ, и новый главнокомандующий уже нашел тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий.

"Их сейчас будут активно привлекать", – заявил источник во фракции.

Также нардеп сказал, что Зеленский поставил вопрос о необходимости противостоять "дестабилизации работы парламента", которую, по словам президента, россияне планируют к маю.

"Президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают о том, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу. Это будет частью большой информационной кампании против него, что вроде бы он уже нелегитимен", – пояснил член монобольшинства.

Напомним, вчера стало известно, что Зеленский впервые с начала войны созвал встречу с фракцией "Слуги народа".

А сегодня глава фракции "слуг" Давид Арахамия назвал ее цель: "синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы".