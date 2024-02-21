Давид Арахамия сообщил о первой после начала полномасштабного вторжения России встрече фракции "Слуга народа" с Владимиром Зеленским.

По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде, эта – первая с начала войны – встреча "была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента разрешил ее провести только сейчас".

"Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы", – прокомментировал Арахамия.

Напомним, сейчас в Раде рассматривается законопроект по мобилизации, который вызвал возражения у многих депутатов, включая "слуг народа".

Но обсуждался ли этот вопрос на встрече с президентом - Арахамия не уточняет.

Напомним, вчера также были предположения, что на фракции будут рассмотрены кадровые вопросы. В частности, перестановки в правительстве. Но, если судить по комментариям Арахамии, этот вопрос не звучал. Либо звучал, но, по какой-то причине, власти пока не хотят его предавать огласке.

Ранее Арахамия заявил, что в Раде приближается кризис из-за желания многих нардепов сложить мандаты.

По его словам, только в "Слуге народа" 17 человек написали заявление на увольнение. Поэтому депутатов решили просто не отпускать.

По его словам, многие в Верховной Раде хотят уйти с работы, но их "не отпускают".