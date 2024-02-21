Появилось традиционное вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Призвал Польшу к прагматизму и диалогу по ситуации с блокадой на границе с Украиной. Предложил Еврокомиссии участвовать в этом диалоге.

Сообщил о подготовке новых соглашений по безопасности с западными партнерами.

Ранее днем Зеленский записал отдельное видеообращение к полякам из-за блокады границы, в котором пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьера Дональда Туска встретиться на границе до 24 февраля, чтобы решить спорные вопросы.

Между тем война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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