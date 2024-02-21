Легитимность Владимира Зеленского после 21 мая, когда истекает его президентский срок, окажется под вопросом, поскольку Конституция не запрещает проведение выборов во время военного положения.

Такое мнение высказал бывший народный депутат, доктор юридических наук Валерий Карпунцов в интервью другому экс-нардепу Игорю Мосийчуку.

"Норма Конституции говорит о том, что нет запрета на выборы президента во время чрезвычайного или военного положения. А если мы посмотрим на парламент, то такой запрет есть в Конституции. Более того, Конституция Украины четко указывает, каким образом переходят полномочия президента к другому лицу в случае каких-то ситуаций, которые не являются стандартными. То есть отставка президента, смерть президента, или если он добровольно или по состоянию здоровья уходит со своего поста. В таком случае полномочия несколько в обрезанном виде, неполном так сказать, переходят к председателю парламента", - заявил Карпунцов.

Он отметил, что сейчас часто ссылаются на норму, согласно которой президент исполняет свои полномочия до момента вступления в должность другого президента. Однако, по мнению Карпунцова, эта норма касается ситуации, когда выборы состоялись и определен следующий президент.

"Если президент решит пересидеть полномочия, не уйти в отставку добровольно, то в данном случае ничего председателю Верховной Рады не переходит. В данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идет узурпация власти и это уже квалифицируется по уголовному кодексу", - сказал Карпунцов.

По его словам, текущее законодательство не адаптировано под сегодняшнюю ситуацию, поэтому надо или принимать переходное законодательство, или найти разовое решение, или создать предохранители, чтобы провести выборы.

Мы подробно рассказывали о дискуссии вокруг вопроса о том, будет ли президент легитимен после истечения 5-летнего срока своих полномочий 0 то есть после 20 мая.

Отметим, 69% опрошенных украинцев заявили, что Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения.