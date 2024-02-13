В политических кругах Украины ширится дискуссия, что будет с легитимностью президента Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда закончится пятилетний срок его полномочий.

Одни ее участники говорят о неопределенности правового статуса главы государства после этой этой даты. Мнение наиболее категоричных: президент будет нелегитимным, так как в Конституции нет упоминаний о запрете на выборы президента во время военного положения (в отличие от Верховной Рады, чьи полномочия, согласно Основному закону, продолжаются до дня первого заседания первой сессии новоизбранного состава парламента).

Их оппоненты же напоминают, что в Конституции говорится об исполнении президентом полномочий до вступления на пост его новоизбранного преемника. Тем более что в законе о военном положении эту норму прямо связывают с ситуацией, когда действие мандата президента закончилось в данный период.

Но если отойти от юридических тонкостей, то очевидно, что эту ситуацию попытаются использовать противники Зеленского для давления на власть.

Зачем это делается и какие могут быть последствия, разбиралась "Страна".

Что говорит Конституция

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Значит, в мае 2024-го должен закончиться срок, на который в Украине избирают президента. Чем ближе к этой дате, тем сильнее в стране разгораются споры вокруг того, будет ли Зеленский легитимным президентом после окончания формального срока полномочий.

Сначала разберем юридический аспект.

Согласно одной точки зрения, после 20 мая правовой статус Зеленского станет как минимум неопределенным. Как максимум: можно будет говорить о нелегитимности президента и узурпации им власти.

Сторонники этой точки зрения указывают на то, что в Конституции упомянута возможность продления полномочий Верховной Рады, если они завершились в момент функционирования режима военного или чрезвычайного положения (статья 83), а в отношении главы государства такой нормы нет.

Как настаивает доктор юридических наук, народный депутат прошлых созывов Валерий Карпунцов, это сделано с целью избежать "узурпирования власти лицом, которое занимает должность президента Украины". Парламент же, будучи коллегиальным представительным высшим органом законодательной власти, на это не способен.

"В таком случае, если президент "пересидит" определенный законом срок и не сделает ничего, чтобы его полномочия (и то не все!) остались у другого должностного лица, например, у председателя Верховной Рады, это будет узурпация власти, потому что его полномочия прекращаются", - комментирует "Стране" Карпунцов, который состоял в регламентном и "правоохранительном" комитетах Рады.

Правда, тут можно вспомнить о статье 108 Основного закона, согласно которой глава государства исполняет свои обязанности до тех пор, пока не примет должность его преемник.

"Это не про легитимность, а про важность "стыковки" власти. Не должно быть промежутков между выполнением обязанностей старым и новым президентами", - говорит юрист Карпунцов.

Блогер, доктор философских наук Алексей Панич полагает, что "конфликта" между статьей 108 и статьей 103, оговаривающей пятилетний президентский срок, нет.

"После 20 мая этого года президент Зеленский просто приобретает правовой статус acting President - лица, которое "исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". Официально это будет не президент, а "и.о. президента", но объем полномочий от того не уменьшится", - написал Панич на своей странице в Facebook.

Хотя по факту положение Зеленского было бы ослаблено.

Впрочем, с точкой зрения об истечении полномочий президента после 20 мая 2024 года многие не согласны.

Сопредседатель Совета "Реанимационного пакета реформ", эксперт-конституционалист Юлия Кириченко настаивает, что установление срока полномочий как для президента, так и парламента - "средство обеспечения очередности выборов и сохранения демократии".

"Эти пять лет - условный срок для разграничения электоральных циклов. У нас никакой парламент или президент не были четко столько лет, потому что уходили на выборы. Однако окончание этого срока не означает, что полномочия прекращаются. Я полностью отбрасываю предположение о нелегитимности полномочий президента, учитывая Конституцию и закон о правовом режиме военного положения. Исходя из этих документов, ясно, что полномочий назначать выборы у Верховной Рады в данный момент нет. Закон о военном положении четко дает ответ, что полномочия президента продолжаются до вступления на должность новоизбранного президента после отмены или остановки этого спецрежима. Так что, я не вижу никаких законодательных зацепок, чтобы серьезно рассматривался вопрос о нелегитимности в отношении президента. Хотя, наверное, лучше, чтобы КСУ дал официальное толкование раздела о полномочиях главы государства", - комментирует Кириченко "Стране".

"Общая логика конституционного права и понимания ситуации в стране нас подводит к тому, что пока война и введено военное положение, никакие выборы - в том числе президентские - проводить нельзя. Без президента страна быть не может, поэтому он будет исполнять свои обязанности, пока не вступит в полномочия новоизбранный глава государства. Все остальное - казуистика", - настаивает соавтор избирательного кодекса, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, который много лет возглавлял Комитет избирателей Украины.

Новый аргумент для оппонентов

Вместе с тем, по наблюдениям "Страны", дискуссия вокруг темы уже активно "разгоняется" в соцсетях.

Озвучивает ее немало противников президента.

Например, сегодня об этом написал отправленный в СИЗО нардеп Александр Дубинский.

"Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года, и не могут быть продлены, как в случае с ВР. Статья 83 Конституции предусматривает, что полномочия ВРУ продолжаются до первого заседания Рады, избранной после отмены военного положения. То есть, после 20 мая – Рада легитимна, а президент нет. К слову, тогда же возникнет еще одна коллизия, с продолжением военного положения, и всеобщей мобилизации указом президента. Но сегодня военное положение продлено до 12 мая, и может продлеваться действующим президентом еще 1 раз, до августа. Принципом современного демократического права является исключение возможности органам власти выходить за пределы закона. Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация. Таких в Европу не берут", - считает Дубинский.

Также активно тему продвигают сторонники Петра Порошенко, при том, что ранее именно они наиболее активно выступали против проведения любых выборов во время войны.

Близкий к экс-президенту политолог Карл Волох, который организовал в прошлую пятницу акцию против отставки Залужного, заявил, что на ней поднимался вопрос о "легитимности президента".

"Основной проблемой коллективно признали нелегитимность президента после 20 мая, когда истечет срок его полномочий", - написал Волох.

По его словам, уже готовится петиция, а также обращение к оппозиционным партиям - с требованием подать представление о нелегитимности Зеленского в Конституционный суд (для этого нужно 50 подписей депутатов).

"Целью этой кампании - вызвать в обществе неуверенность, подозрения, что возникает элемент узурпации власти", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

По его мнению, группа Петра Порошенко по-прежнему продвигает идею о широкой коалиции в Раде и перераспределению кресел в правительстве с допуском к этому процессу оппозиции.

"Подогревая" разговоры на тему легитимности, группа Порошенко хочет подтолкнуть власть к этим шагам. Но вообще все недруги Зеленского ухватятся за этот как бы новый аргумент, почему они его не любят. Будет ли это интересно всему обществу? В какой-то степени - да, учитывая рост оппозиционных настроений", - говорит эксперт.

То есть ситуация отразится на рейтингах власти и конкретно президента? Бортник считает, что это возможно, но не обязательно.

"Рейтинги больше зависят от других факторов. Они скорее могут упасть в силу военных, социальных или более значимых политических причин. Тогда эта история с президентскими полномочиями может трансформироваться в политический кризис или даже противостояние, начиная с поздней весны, лета этого года. Если же ситуация к маю в сравнении с тем, что есть сейчас, резко не ухудшиться, Зеленский сохранит контроль над процессами и попытки оспорить его легитимность на основании срока президентства не возымеют эффекта", - говорит политолог.

Источник "Страны" в политических кругах согласен с такой оценкой.

"Сама по себе тема "утраты легитимности" Зеленским после 20 мая не будет локомотивом каких-либо протестов или иных опасных для президента движений. Большинство украинцев, как показывают опросы, против выборов во время войны. То есть, спокойно принимают тот факт, что власть остается прежней. Кроме того, многие юристы ссылаются на статью 108 Конституции, которая говорит о непрерывности власти президента. Безусловно, и Россия, и отдельные силы внутри страны эту тему продолжат качать, но, повторюсь, сама по себе она не "выстрелит". Однако, если резко ухудшится ситуация на фронте, начнутся из-за перебоев с западной помощью социально-экономические проблемы, продолжатся коррупционные скандалы, и всем этим воспользуются оппоненты Зеленского для резкого наката на президента и, тем более, если к этому движу подключится Залужный, то тема "а президент-то нелегитимный" может этот накат дополнительно усилить. И ее наверняка будут тогда широко использовать", - говорит источник.