Народный депутат из партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник подал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Медяник был избран в парламент в Днепре по округу №27, является заместителем главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

С учетом того, что он мажоритарщик, а не избран по партийным спискам, в Верховной Раде его никто не заменит, так как во время военного положения выборы проводить запрещено.

В январе глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в Раде приближается большой кризис из-за желания многих депутатов сложить мандаты. По его словам, только в "Слуге народа" 17 человек написали заявления. Поэтому депутатов решили просто не отпускать.

"В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицински есть действительно ситуация... Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", – сказал Арахамия.

А нардеп Николай Тищенко говорил о существовании "пророссийского заговора" в Раде. По его словам, 17 депутатов от "Слуги народа" решили сложить мандаты, потому что "пророссийские силы предложили им деньги".