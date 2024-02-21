Вывод украинских войск из Авдеевки был хаотичным и начался ещё до приказа главнокомандующего Александра Сырского - солдаты просто начали уходить со своих позиций без согласования с командованием.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на украинских военных.

"Участвовавшие в операции военные заявили, что они не уверены, сколько осталось их боевых товарищей в Авдеевке, но любое количество жертв наверняка приведет к дальнейшему ухудшению морального духа на линии фронта", – говорится в статье.

WP цитирует американских чиновников, которые со ссылкой на украинских официальных лиц сообщили, что десятки украинских солдат остались в Авдеевке, когда их подразделения отошли. Один высокопоставленный американский чиновник сообщил, что по меньшей мере 25 украинских солдат были взяты в плен наступающей российской армией. Это число может быть около 100, как украинцы позже признались официальным лицам США.

Военнослужащие ВСУ, знакомые с последними неделями боев в Авдеевке и быстрым выводом войск Украины из города, заявили, что ситуация была хаотичной и плохо спланированной.

Согласно сообщениям, отступление по приказу генерал-полковника Сырского было "мрачной и опасной" операцией – и едва ли это упорядоченный отход на "более выгодные позиции", как заявляли украинское военное командование.

Один солдат анонимно сказал, что некоторым войскам было приказано "занять позиции, которые уже были потеряны или разрушены". Солдат рассказал, что военнослужащие были измотаны после двухлетней службы без ротации, и усталость заставила их покинуть позиции "без предварительного согласования с командованием".

Ранее The New York Times со ссылкой на оценки самих украинских военных тоже написала, что при отступлении ВСУ из Авдеевки до тысячи украинских солдат могли попасть в плен к российским военным.

В ВСУ назвали эту информацию фейком.