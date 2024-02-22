Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках в Херсонской области.

Об этом он казал по итогам Ставки.

"Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию", - заявил президент.

Также на Ставке обсудили укрепление новой линии обороны на авдеевском направлении.

Отдельно обговорили поставку F-16 - количество в первой партии, сроки получения, подготовку инфраструктуры и персонала, календарь обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов.

"Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - добавил Зеленский.

В целом обсудили ситуацию на фронту, поступление боеприпасов и дальнейшие планы РФ.

Ранее Генсек НАТО намекнул, что Украина, получив самолеты F-16, сможет наносить удары по территории РФ.

По данным CNN, первые украинские пилоты F-16 закончат обучение к лету.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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