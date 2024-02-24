Сегодня, 24 февраля 2024 года, ровно два года с начала войны. Идет 731-й день боевых действий после вторжения России.

"Страна" публикует последние новости о событиях, происходящих в Украине.

Последние новости 24 февраля 2024:

12.34 По прошествии двух лет полномасштабной войны в Украине, возник вопрос к нескольким поколениям фантастов, которые описывали войны далекого будущего, где человечество полетело к звездам на космических кораблях со сверхсветовой скоростью.

Вопрос в следующем: а что на полях сражений будущего делают живые люди? Если даже сейчас, когда человек ещё даже на Марсе не может высадиться, на полях сражений главным оружием становятся дроны?

11.35 Обращение Зеленского ко 2-й годовщине вторжения.

Обращение записано из разрушенного аэродрома в Гостомеле, который захватили россияне в первые дни войны.

10.24 Ключевые точки третьего года войны.

В экспертных кругах распространено мнение, что кардинальных перемен в ситуации с войной и в отношениях в треугольнике Украина-Запад-Россия не стоит ждать до президентских выборов в США. Мол, если на них победит Трамп – тогда что-то может быть и поменяется.

Однако, очевидно, что перемены могут быть и до того. Прежде всего, стоит помнить, то любая война вещь непредсказуемая. И «черный лебедь» может прилететь каждой из воюющих сторон, резко ухудшив для нее ситуацию (и резко улучшив для противника). Кроме того, если кардинально поменяется положение на фронте, то это также может привести к радикальным последствиям вне зависимости от исхода выборов в США.

Кроме того, можно выделить две ключевые точки, когда возможны (но, естественно, не гарантированы) серьезные изменения ситуации.

Первая точка – ближайшие недели до выборов президента РФ. Подробнее...

9.35 Российские паблики с утра пишут о том, что ВСУ вышли из деревни Ласточкино к западу от Авдеевки. Также утверждается, что захвачено Северное, расположенное южнее.

Украина этого не подтверждает. В утренней сводке Генштаба говорится о том, что атаки в районе Ласточкино и Северного отражены.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, большая часть обоих сел еще вчера находилась в "серой" зоне.

Если посмотреть динамику карты Deep State с 17 (день захвата Авдеевки) по 23 февраля, россияне значительно продвинулись в районе Ласточкино и Северного.

В "ДНР" сегодня заявили российским СМИ о том, что украинские военные оставили ряд позиций на подступах к Ласточкино.

8.58 "Помню это ужасное утро".

Украинцы в TikTok публикуют видео первых телесюжетов, сообщающих о российском вторжении.

8.54 В Липецке дроны атаковали крупнейший в России Новолипецкий металлургический комбинат.

8.47 В Киев на годовщину российского вторжения прибыла крупная иностранная делегация.

А именно - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (на фото), а также премьеры Италии, Канады и Бельгии.

8.36 Последствия ночного удара БПЛА по Одессе.

8.25 Cегодня - ровно два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое привело к самой кровавой войне в Европе после 1945 года.

К войне невиданных за последние десятилетия масштабов и жертв.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине.

Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

И теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — читайте в нашем материале.

8.14 Украина уничтожила две ракеты Х-59, но пропустила "Искандеры" во время воздушной атаки в ночь на 24 февраля.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что россияне ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 12-ю ударными дронами "Шахед".

"В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей", - отметили в ВСУ.