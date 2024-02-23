Венгрия не позволила странам-членам Евросоюза подписать совместное заявление по случаю двух лет с момента начала войны России и Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вето Венгрии, причины которого не были сразу ясны, привело к тому, что председатели Еврокомиссии, Совета и парламента выпустили в пятницу собственное заявление.

"Сегодня отмечается трагическая годовщина противостояния России против Украины, явно нарушающей международное право и Устав ООН", - сообщается в заявлении.



Представитель Европейского совета отказался от комментариев. Один из собеседников заявил, что у одного из членов ЕС, не входящего в НАТО (скорее всего, речь идет об Австрии), также были оговорки по поводу некоторых разделов заявления, но он не уточнил, пошла ли бы страна на блокирование.

Отдельно Евросоюз принял новые санкции, направленные против сотен физических и юридических лиц, что стало 13-м пакетом мер, принятых блоком с начала противостояния.

Напомним, британский журнал The Economist опубликовал подробности 13-ого пакета санкций Евросоюза против России. В частности, пакет ограничений вошел запрет на ввоз фотокамер и станков.