Британский журнал The Economist опубликовал подробности 13-ого пакета санкций Евросоюза против России.

Сообщается, что ЕС запретил экспорт в Россию товаров из следующих категорий:

полупроводники и электронные интегральные схемы, производственное и испытательное оборудование;

фотокамеры, сенсорные датчики и оптические компоненты, другие электрические и магнитные компоненты;

станки, оборудование для 3-D принтеров и связанные с ними товары;

энергоносители и прекурсоры;

электронные устройства, модули и сборки;

химические вещества, металлы, сплавы, композиты и другие современные материалы;

детали машин, агрегаты и комплектующие.

Также под запретом оказались электрические трансформаторы, за исключением:

трансформаторов мощностью более 1 квт, но не более 16 квт;

трансформаторы мощностью более 16 квт, но не более 500 квт;

трансформаторы прочие мощностью более 500 квт.

Список также внес Великобританию в список стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер к импорту железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю импорта, которые по существу эквивалентны мерам ЕС.

Напомним, сегодня Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ. В новый пакет санкций вошли 106 физических и 88 юридических лица. В частности, компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Ранее Китай выступил против санкций Евросоюза, ограничивающих торговлю с Россией, назвав их "незаконными". МИД Китая заявил, что Пекин "примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий".

Между тем сегодня США ввели новые санкции против РФ после смерти Навального.