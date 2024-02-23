США ввели новые санкции против РФ за смерть Алексея Навального и продолжающуюся войну в Украине

Об этом объявил президент США Джозеф Байден во время краткого интервью прессе, сообщает Белый дом.

Умершего в тюрьме российского политика, он назвал "мужественным активистом по борьбе с коррупцией и самым жестким лидером путинской оппозиции".

Новые ограничения от США направлены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети снабжения и лиц, уклоняющихся от предыдущих санкций на нескольких континентах мира.

"Мы вводим новые экспортные ограничения для почти ста организаций, оказывающих закулисную поддержку российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России", - сообщил Байден.

Напомним, сегодня Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ.

В новый пакет санкций вошли 106 физических и 88 юридических лица. В частности, компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Мы также сообщали, что президент США пообещал Путину персональные санкции после встречи с вдовой и дочкой Навального.